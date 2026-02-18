Orest e Giada sono i primi neonati del 2026 a San Mauro Pascoli, e per loro sono state consegnate le mini scarpe tradizionali della comunità. La consegna si è svolta nel reparto maternità dell’ospedale locale, dove i genitori hanno ricevuto le scarpe come simbolo di buon auspicio. La cerimonia ha coinvolto anche alcune autorità del paese, che hanno partecipato alla consegna con entusiasmo.

Sono state consegnate le mini scarpe, simbolo della tradizione sammaurese, a Orest e Giada, il primo maschietto e la prima femminuccia nati nel 2026 a San Mauro Pascoli. Il Comune ha dato il benvenuto nella comunità ai due nuovi nati consegnando ai rispettivi genitori le scarpe in miniatura, due splendidi capolavori che rendono omaggio alle eccellenze e al patrimonio manifatturiero del paese dei calzolai, realizzate dal mastro ciabattino Luigi Garofani, presente alla consegna. A festeggiare i due nuovi sammauresi, il sindaco Moris Guidi, la vicesindaca Stefania Presti, l’assessore Albert Alessandri e il consigliere comunale Gianluca Evangelista, che hanno accolto in municipio le famiglie e consegnato loro il riconoscimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Consegnate le mini scarpe ai nuovi nati Orest e Giada

Una mini scarpa per Orest e Giada, i primi nati del 2026 a San MauroSabato mattina, Orest e Giada hanno ricevuto le prime mini scarpe del 2026 a San Mauro Pascoli, un gesto simbolico che celebra la nascita dei primi bambini dell’anno.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.