Paolo Condò ha commentato duramente la sconfitta della Juventus contro il Galatasaray a Istanbul, attribuendo il problema a una serie di errori nelle ultime settimane. La squadra bianconera, infatti, si trovava in difficoltà da tempo e ha mostrato segnali di crisi durante le recenti partite, fino al crollo definitivo in Turchia. La sconfitta ha aggravato la situazione, lasciando i tifosi preoccupati per il futuro.

Paolo Condò ha criticato aspramente la Juventus dopo il pesante ko di Istanbul con il Galatasaray. Vediamo che cosa ha detto il giornalista. Paolo Condò ha parlato negli studi di Sky dopo il pesante ko della Juve con il Galatasaray. Di seguito le sue parole. QUI LE ULTIME SULLA JUVENTUS JUVE FUORI DA TUTTO – «Se vai a vedere nel giro di tre settimane, tra la sconfitta col Cagliari, il pareggio con la Lazio in campionato, la sconfitta con l’Atalanta in Coppa Italia e questo pesante KO in Champions e la sconfitta con l’Inter, che non voglio mettere nel senso che noi eravamo arrivati a lodare una Juventus che dal punto di vista del gioco si stava trascinando dietro, chiamiamoli così, quei giocatori meno forti che ha in rosa, ma c’era il gioco che stava portando dietro un po’ tutti» CROLLO DELLE PRESTAZIONI – «C’è stato un down che ha cominciato a calare un po’ con l’Inter, ha cominciato a calare e poi ha proseguito con l’Atalanta, prosegue con la Lazio e finisce ogni illusione di poter ancora competere per lo scudetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Condò critica aspramente la Juve: «Nel giro di tre settimane è fuori da tutto. Si stava trascinando con il gioco, poi…»

Condò: “Juve fuori dal giro scudetto, ora il mercato è decisivo”Secondo Paolo Condò, la sconfitta della Juventus a Cagliari rappresenta un punto di svolta nella stagione dei bianconeri.

Uccide la moglie con la pistola e poi si suicida nel Vibonese: la coppia si stava separandoNel pomeriggio del 23 gennaio, a Mileto, nel Vibonese, si è verificato un tragico episodio che ha coinvolto una coppia in fase di separazione.

MANITA BIANCONERA, Spalletti VOLA: Juventus-Cremonese 5-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.