Condannato per spaccio di droga | uomo finisce in carcere

Marco Rossi, 49 anni, è stato portato in carcere dopo che i Carabinieri di Marina di Pisa hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, perché accusato di spaccio di droga. La decisione arriva dopo un’indagine durata alcuni mesi, che ha portato alla scoperta di diverse consegne di sostanze stupefacenti nel quartiere. Rossi, già agli arresti domiciliari, è stato sorpreso mentre tentava di nascondere della droga in un borsone prima dell’intervento.

Nella serata dello scorso 16 febbraio i Carabinieri della Stazione di Marina di Pisa hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 49 anni, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.Il provvedimento eseguito dai militari è stato emesso lo scorso 11 febbraio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa.Il 49enne deve espiare una pena complessiva di 3 anni, 1 mese e 15 giorni di reclusione. La condanna scaturisce dal reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, commesso a Pontedera nel 2025.L'arrestato, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato condotto presso la casa circondariale di Pisa, a disposizione dell'autorità giudiziaria.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Condannato per spaccio di droga, viene portato in carcere dai carabinieriI carabinieri di Verona hanno arrestato un uomo condannato per spaccio di droga.

Spaccio di droga a Benevento: 30enne condannato a quasi 10 anni di carcereIl Tribunale di Benevento ha condannato a circa nove anni e quattro mesi di carcere Daniele Pizzone, 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.