Concorso PNRR3 docenti secondaria proseguono le prove pratiche e orali AGGIORNATO

Il concorso PNRR3 per i docenti della scuola secondaria ha visto l’inizio delle prove orali, dopo che le commissioni sono state costituite e le lettere di convocazione inviate. La fase si svolge in diverse città italiane, con centinaia di candidati pronti a sostenere le prove. Le prove pratiche e orali sono state avviate in molte regioni, con una particolare attenzione alle classi di concorso più richieste.

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all'estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono). L'articolo Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali AGGIORNATO.

prova orale concorso pnrr3 : in molti non passano mediamente ogni giorno su 10 candidati solo 7/8 prendono fra il 70 e il 72 gli altri tutti bocciati