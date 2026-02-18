Concessioni demaniali a Battipaglia tavolo tecnico tra Comune e balneatori

A Battipaglia, il Comune ha convocato un incontro con i balneatori per affrontare il problema delle concessioni demaniali. La discussione nasce dalla difficoltà di rinnovare le autorizzazioni, che rischiano di mettere a repentaglio le attività estive. Durante il tavolo tecnico, sono state avanzate soluzioni pratiche per semplificare le procedure e tutelare le imprese locali. I rappresentanti delle imprese hanno portato esempi concreti delle difficoltà incontrate quest’anno. Alla fine dell’incontro, si è deciso di approfondire alcune proposte nei prossimi incontri.

L'amministrazione attende una proposta unitaria dagli operatori per il riordino del litorale. L'assessore Accettullo: «Non siamo controparte, serve una soluzione condivisa» Una proposta condivisa per gestire il rinnovo delle concessioni demaniali e garantire il futuro delle imprese turistiche. È questo l'obiettivo emerso dal vertice tenutosi a Battipaglia presso la sala conferenze “Domenico Vicinanza” tra l'amministrazione comunale e gli operatori della fascia costiera. Al centro del confronto, che ha coinvolto i balneatori e i gestori dei camping del litorale, c'è l'adeguamento alle nuove normative per il rinnovo dei titoli concessori.🔗 Leggi su Salernotoday.it Agropoli, Mare Libero diffida il Comune sulle concessioni demanialiMare Libero Aps ha depositato una diffida ufficiale al Comune di Agropoli, chiedendo l’annullamento in autotutela della delibera di Giunta sulle concessioni demaniali marittime. Concessioni demaniali abitative a Fiumicino, l’opposizione: “Silenzio assordante, il Comune faccia chiarezza”I cittadini di Fiumicino chiedono risposte chiare sulle concessioni demaniali abitative. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Concessioni demaniali, a Battipaglia tavolo tecnico tra Comune e balneatoriL'amministrazione attende una proposta unitaria dagli operatori per il riordino del litorale. L'assessore Accettullo: «Non siamo controparte, serve una soluzione condivisa» ... salernotoday.it Concessioni demaniali, confronto a Battipaglia tra balneatori e amministrazione comunaleStampaA Battipaglia si è svolto un incontro nella sala conferenze Domenico Vicinanza tra i balneatori e gestori di camping della fascia litoranea con il neo assessore Alfonso Accettullo e il dirigen ... salernonotizie.it Concessioni demaniali, confronto a Battipaglia tra balneatori e amministrazione comunale facebook