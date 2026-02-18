Con l’uscita de Il Diavolo veste Prada 2 il guardaroba di Andy Sachs si conferma protagonista assoluto con citazioni del passato

Il film Il Diavolo veste Prada 2 uscirà il 1 maggio e già si vedono i primi dettagli sui vestiti di Andy Sachs. Le immagini dal set mostrano come la protagonista sia cambiata in due decenni, con abiti che mescolano stile classico e moderno. La scelta dei costumi rivela un’evoluzione evidente nel modo di vestirsi di Andy, che ora combina pezzi vintage con capi di tendenza.

Il Diavolo Veste Prada 2 arriva nelle sale il 1 maggio. Ma i look di Andy Sachs, trapelati dal set, raccontano già l’evoluzione della protagonista, 20 anni dopo. Ecco i brand che l’hanno vestita. In un chiaro omaggio al finale del primo film, Andy appare in blazer in suede Ralph Lauren, jeans chiari Levi’s e borsa Nellcôte Valentino. Stivali python Zadig & Voltaire e foulard in seta stratificati completano un ensemble che riecheggia la passerella Celine firmata Michael Rider, celebrando una maturità stilistica più consapevole. Il guardaroba include anche capi della prima collezione eponima di Phoebe Philo, come la T-shirt high-low abbinata a pantaloni bianchi e tacchi scultorei Prada. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Con l’uscita de Il Diavolo veste Prada 2, il guardaroba di Andy Sachs si conferma protagonista assoluto, con citazioni del passato Leggi anche: Il Diavolo veste Prada 2, nel trailer Miranda finge di non riconoscere Andy Le icone sono tornate. Non perdere Il Diavolo Veste Prada 2 dal 29 Aprile solo al cinema. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Carta docente 2026: cosa cambia con l’uscita del decreto?; Cogeme è a rischio: l’allarme di Rovato dopo l’uscita di Erbusco dalla compagnia franciacortina; Stellantis valuta l’uscita dalla joint venture con Samsung SDI per la produzione delle batterie; ''Vite senza Gloria'' torna in libreria con l'uscita del film ''La gioia''. L'esorcista, il prossimo capitolo con Scarlett Johansson ha rivelato la data d'uscitaDiretto da Mike Flanagan, il prossimo capitolo horror de L'esorcista ha puntato su Scarlett Johansson e individuato una data d'uscita. Dopo la parentesi giurassica, Scarlett Johansson tornerà molto ... comingsoon.it Renault, l’alleanza con Nissan può ripartire: la svolta dopo l’addio del ceo Luca de MeoRenault e Nissan valutano il rilancio della loro alleanza, con un nuovo approccio post-Ghosn. L'uscita di de Meo e il cambio al vertice favoriscono la cooperazione internazionale tra i due costruttori ... milanofinanza.it E se vi dicessi che uno dei film più iconici degli anni 2000 avrebbe potuto avere un volto completamente diverso Prima che il ruolo di Andy Sachs ne Il diavolo veste Prada diventasse uno dei più celebri della carriera di Anne Hathaway, era stato proposto a K facebook