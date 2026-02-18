Con l' artista Marianna Balducci un tuffo nell' universo della letteratura illustrata per bambini

Sabato 21 febbraio alle 16, Marianna Balducci, artista e illustratrice vincitrice di premi, terrà un incontro presso l’Aula magna dell’I.C. 8 “Camelia Matatia”. La sua presenza porta i bambini a scoprire il mondo della letteratura illustrata, un universo fatto di storie e immagini. Durante l’evento, Balducci mostrerà alcune delle sue creazioni e spiegherà come realizza le sue illustrazioni. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani all’arte grafica e alla lettura.

Sabato 21 febbraio, alle ore 16, le porte dell'Aula magna dell'I.C. 8 "Camelia Matatia" si apriranno per ospitare la pluripremiata illustratrice Marianna Balducci. L'evento, gratuito e aperto a tutti, avrà al centro il nuovo lavoro dell'autrice, "Che cos'è il cielo?", un albo fresco di stampa per Camelozampa editore. Davanti a un pubblico di bambini, ragazzi e adulti Balducci racconterà il suo stile illustrativo e darà lettura ad alta voce sia del nuovo albo illustrato, sia di alcuni tra i suoi più celebri lavori come "Io sono foglia", "L'ammiraglio si è preso il cielo" e "Le regine litigiose".