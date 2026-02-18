Con Carta docente i buoni spesa sono nominativi Gli sconti nel marketplace valgono anche per familiari

La scuola ha introdotto Carta Docente, perché i buoni spesa sono ora nominativi e collegati al singolo insegnante. La piattaforma digitale permette di usare gli sconti anche per i familiari, ampliando così le possibilità di risparmio. La settimana scorsa, il Ministero ha annunciato questa novità, evidenziando come l'iniziativa favorisca le famiglie del personale scolastico.

Una nuova piattaforma digitale attraverso la quale il personale scolastico può usufruire di sconti e agevolazioni riservate è stata inaugurata la scorsa settimana. Il servizio è raggiungibile all'interno dell'area riservata dal sito del Ministero dell'Istruzione e del merito, accessibile con SPID o CIE. Il servizio completa una serie di iniziative di welfare, che inizia dalla Carta docente.

Il docente non può acquistare il cellulare con la Carta docente, ma ha lo sconto fino al 50% nel marketplace per Tecnologia ed elettronicaIl docente Marco Rossi non può usare la Carta docente per comprare un cellulare, ma può usufruire di uno sconto fino al 50% sui prodotti di tecnologia e elettronica nel marketplace dedicato.

Sconti e agevolazioni docenti e ATA: dai trasporti (anche con Carta docente) all’assicurazione sanitaria, dagli alimentari all’abbigliamento. Il dettaglioNel sito del Ministero sono disponibili dal 2023 le agevolazioni dedicate a docenti, ATA, educatori e dirigenti, che includono sconti su trasporti (anche con Carta docente), assicurazioni sanitarie, alimentari e abbigliamento.

