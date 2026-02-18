La Comunità Solare Sud Lodigiano nasce dopo che tre organizzazioni locali hanno deciso di unire le forze, spinti dalla voglia di promuovere energia pulita e ridurre le bollette. Legambiente LodiVerde, Cooperativa Amicizia e la Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi hanno annunciato ieri l’avvio del progetto, invitando i cittadini a contribuire con donazioni per far partire le installazioni di pannelli solari nel territorio.

Alleanza nel nome dell’ambiente e del risparmio energetico. Tre enti, Legambiente LodiVerde, Cooperativa Amicizia e Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi hanno presentato ieri il progetto “Comunità Solare Sud Lodigiano” (Cers). Il “cuore” dell’operazione sarà la sede della Cooperativa Amicizia in via Cavallotti a Codogno sopra i tetti della quale saranno installati 100 kilowatt di nuovi pannelli solari che, sommati ai 20 kilowatt già esistenti, copriranno sette diverse falde della struttura. E con questa operazione si andrà molto vicino all’indipendenza energetica visto che l’80% dell’energia prodotta sarà consumata direttamente dai servizi socio-assistenziali dell’ente, con risparmio stimato di circa 20mila euro all’anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Comunità solare Sud Lodigiano al via: "Siamo pronti, ma servono donazioni"

Cgil, Cisl e Uil al sindaco Trantino: "Pronti al confronto, ma servono scelte condivise e concrete"Cgil, Cisl e Uil si rivolgono al sindaco Trantino, dichiarando la loro disponibilità al confronto sul Piano degli Immobili pubblici di Catania.

Servono punti: il Forlì non può più aspettare. Oggi arriva il Carpi, quarto. "Siamo pronti"Il Forlì affronta oggi il Carpi, quarta in classifica, in una sfida decisiva per uscire dalla crisi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.