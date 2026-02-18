Comunicazione sul PEI inviata per errore da un’insegnante ai compagni e lista con date di nascita ai genitori | ammonimento del Garante

Il Garante per la protezione dei dati ha sanzionato un istituto scolastico perché un’insegnante ha inviato per errore una comunicazione sul Piano Educativo Individualizzato ai compagni di classe e una lista con le date di nascita ai genitori. Questa fuga di dati ha coinvolto informazioni sensibili e personali di studenti. Il provvedimento n. 36 del 29 gennaio 2026 ha stabilito che l’istituto ha violato le norme sulla privacy. La scuola dovrà adottare misure più rigorose per evitare futuri errori di questo tipo.

Con provvedimento n. 36 del 29 gennaio 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato illecito il trattamento di dati effettuato da un istituto scolastico, a seguito di un reclamo presentato dai genitori di un alunno.