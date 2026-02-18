Comuni montani e criteri | Bisogna distinguere bene

Il comitato dei sindaci delle aree montane ha espresso preoccupazione per la riforma, accusando il governo di cambiare le regole senza consultare le comunità locali. La modifica dei criteri di classificazione delle zone montane, infatti, potrebbe penalizzare alcune comunità che rischiano di perdere fondi e servizi essenziali. In particolare, i sindaci chiedono di distinguere con attenzione tra le diverse realtà territoriali, per evitare che alcune aree vengano ingiustamente svantaggiate.

La riforma che introduce nuovi criteri di classificazione delle aree montane mirando a valorizzare la montagna e a migliorare l’accesso ai servizi sta suscitando un forte dibattito. Sul tema interviene l’ex sindaco di Piobbico Giorgio Mochi. "Partiamo da un dato di fatto, l’entroterra "serio" negli ultimi cinquant’anni ha avuto uno spopolamento da esodo biblico - puntualizza Mochi - negli anni ‘60 molti cittadini dell’entroterra abbandonavano la campagna, settore primario, a favore della industria sviluppatasi nelle zone costiere, poi ci fu una stabilizzazione, ma negli ultimi anni questo spopolamento ha ripreso la sua corsa e, comuni dell’entroterra, rischiano di essere cancellati von tutto ciò che ne deriva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

