Comune | modifiche alla viabilità in Strada Langhirano

Il Comune ha deciso di cambiare la viabilità in Strada Langhirano dal 23 al 25 febbraio, dalle 9 alle 17.30. La causa è la potatura di alberi prevista in quel tratto tra Via Enza e Ponte Dattaro, escludendo le intersezioni. Durante questi giorni, il traffico sarà deviato o regolato per permettere i lavori senza problemi. La modifica riguarda solo la sezione tra le due strade, mentre le altre zone rimarranno invariate. Le auto dovranno seguire le indicazioni temporanee poste lungo il percorso.

Dal 23 al 25 febbraio, dalle ore 9.00 alle 17.30, in Strada Langhirano, nel tratto compreso tra Via Enza e Ponte Dattaro (intersezioni escluse), saranno in vigore modifiche alla viabilità per consentire lavori di potatura. Sono previsti il restringimento della carreggiata a una sola corsia, il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati e l'istituzione del senso unico di marcia con direzione Sud–Nord sulla corsia transitabile. Il traffico proveniente da Nord potrà utilizzare gli itinerari alternativi Viale Du Tillot – Via Neipperg – Strada Langhirano oppure Via Po – Via Enza – Strada Langhirano.