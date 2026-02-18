Comoda qualificazione per Ganz De Martin Pinter | è finale della team sprint femminile alle Olimpiadi Sundling vola

La squadra di sci di fondo ha conquistato la finale della team sprint femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo una qualificazione senza problemi. Ganz e De Martin Pinter hanno dimostrato di essere in buona forma, passando il turno con facilità, mentre Sundling ha mostrato ottime velocità in fase di qualificazione. La gara si è svolta oggi a Cinque Cerchi, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Si è tenuta da pochi minuti la qualificazione della team sprint delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, terzultima competizione del programma dello sci di fondo a Cinque Cerchi. Nella competizione femminile comoda qualificazione per l’Italia, che non deve sforzarsi più di tanto con le sue due rappresentanti, Iris De Martin Pinter e Caterina Ganz. Del resto, con 15 coppie qualificate, il margine è e rimane ben più che ampio. Nella prima frazione a dominare è Jonna Sundling, e del resto la svedese semplicemente pone distanze immense tra sé e le avversarie: 3’10?49 per lei con 6?99 sull’americana Jessie Diggins e 10?65 sulla finlandese Jasmi Joensuu. 🔗 Leggi su Oasport.it

