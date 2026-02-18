Como Vojvoda all’intervallo | Stiamo rispettando il nostro piano fare male in transizione

Durante l'intervallo di Milan-Como, Mërgim Vojvoda ha spiegato che la squadra sta seguendo bene il piano di gioco e punta a fare male in transizione. Il difensore lariano ha sottolineato che il team sta mantenendo la concentrazione e applicando le istruzioni in vista della ripresa. Vojvoda ha anche aggiunto che l'obiettivo è sfruttare le occasioni in contropiede per sorprendere gli avversari. La squadra di Como affronta questa sfida con determinazione, cercando di mantenere il risultato positivo.

Mërgim Vojvoda, giocatore lariano, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sta funzionando il vostro piano partita? "Stiamo rispettando il nostro piano, essere un po' meno aggressivi in avanti e fare male a loro in transizione ".