Come sta Fabrizio Corona | Ho una malattia una roba brutta che non guarisce

“Sto male. Ho una malattia, una roba brutta che non guarisce”. A rompere il silenzio sulle sue condizioni di salute è Fabrizio Corona che nei giorni scorsi ha rivelato di essere ricoverato nel reparto di cardiologia dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Corona ha spiegato di essere stato ricoverato diverse volte nell'ultimo periodo, ma che non riesce a guarire da questa malattia non specificata. A Fanpage Corona ha spiegato: “Per me è uno sforzo. I medici dicono ‘ti devi fermare 10 giorni’, un amico con cui lavoro mi dice ‘i grandi campioni si fermano e ripartono’, ma io non ho il tempo, soprattutto ora.🔗 Leggi su Milanotoday.it

