Come si decide chi riceve prima un cuore donato?

Martedì sera, il Centro nazionale trapianti ha annunciato di aver trovato un cuore disponibile per un bambino in lista d’attesa. La decisione si basa su criteri clinici e sulla compatibilità tra donatore e ricevente. Un’équipe medica ha subito preparato il paziente per l’intervento, che si svolgerà nelle prossime ore. La scelta del donatore è avvenuta dopo un’attenta analisi della storia clinica e delle caratteristiche genetiche. La famiglia del bambino attende con speranza l’esecuzione del trapianto.

Martedì sera, il Centro nazionale trapianti ha comunicato la disponibilità di un cuore per un trapianto pediatrico. La notizia ha acceso una luce di speranza per i genitori di un bambino ricoverato da oltre due mesi all'ospedale Monaldi di Napoli, dopo un primo trapianto di cuore andato male. Il bambino di Napoli non è l'unico in attesa di un cuore. La lista nazionale, adottata dal Centro nazionale trapianti e accettata da tutti gli ospedali pediatrici, stabilisce l'ordine di priorità sulla base di regole precise. Ogni caso viene analizzato attraverso una griglia di punteggio che determina chi riceverà l'organo.