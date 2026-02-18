Come sarà la Chiesa nel XXI secolo? Ratzinger lo predisse alla perfezione

Nel 1969, Joseph Ratzinger prevedette con precisione come sarebbe cambiata la Chiesa nel XXI secolo, a causa delle trasformazioni sociali e culturali in atto. Durante una conferenza radiofonica, il teologo tedesco mise in guardia sui rischi di perdere il senso della fede autentica e di allontanarsi dai valori tradizionali. Quel discorso, ora pubblicato, rivela come già allora Ratzinger avesse intuito le sfide future della Chiesa e le sue possibili deviazioni.

Pubblichiamo un ampio stralcio della conferenza radiofonica del 1969 che Joseph Ratzinger tenne per la Hessischer Rudfunk. Il testo è contenuto nel volume “La fede del futuro. Il futuro della Chiesa” edito da Cantagalli (176 pp., 18 euro). Il teologo non è un indovino. E non è neppure un futurologo che fa calcoli sul futuro partendo da fattori calcolabili del presente. Il suo mestiere lo tiene abbastanza lontano dal calcolo; solo in minima parte, dunque, esso potrebbe diventare oggetto della futurologia, che non è neppure arte divinatoria, ma stabilisce appunto ciò che è calcolabile e deve lasciare aperto ciò che calcolabile non è. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

