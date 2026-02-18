Il parco Ditan di Pechino si riempie di persone che partecipano a un rito scaramantico tradizionale per il Capodanno cinese. Migliaia di cittadini si sono messi in fila per eseguire un antico rituale di buon auspicio legato all’anno del Cavallo. L’evento richiama famiglie e anziani, che sperano di attirare fortuna e prosperità. I partecipanti portano oggetti simbolici e pregano davanti a altari dedicati agli spiriti. La festa si svolge tra luci colorate e bancarelle di dolci tradizionali. La gente aspetta il proprio turno con entusiasmo.

( a skanews) — Il parco Ditan si riempie di visitatori per la fiera del Capodanno cinese dedicata all’ anno del Cavallo. Sul palco si alternano danzatori in costume, tamburi e coreografie tradizionali, mentre tra il pubblico spuntano smartphone e lanterne rosse. La danza del leone apre gli spettacoli: i performer entrano in scena tra applausi e rulli di tamburo, si muovono tra la folla e poi salgono sul palco. I costumi colorati ondeggiano sopra le teste degli spettatori, che filmano ogni passaggio. Capsule Capodanno Cinese 2026. guarda le foto Accanto agli artisti in carne e ossa, entrano in scena anche i robot. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Come festeggiano i cinesi? Migliaia di persone si sono messe in fila per un rito scaramantico particolare al parco Ditan di Pechino

Argentina, migliaia di persone festeggiano il Capodanno lunare a Buenos AiresA Buenos Aires, migliaia di persone hanno partecipato ai festeggiamenti del Capodanno lunare nella Chinatown, per celebrare l’inizio del nuovo anno cinese che dura quasi un anno.

