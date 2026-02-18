Comacchio la grande erosione della costa Ferrarese

Comacchio ha subito un’intensa erosione costiera a causa delle recenti tempeste che hanno provocato l’erosione di diverse spiagge e la scomparsa di alcune zone di dune. La forza delle onde e le forti piogge hanno accelerato il deterioramento delle coste, mettendo a rischio abitazioni e attività locali. Gli esperti stimano che negli ultimi mesi sono stati persi diversi metri di spiaggia, con conseguenze dirette sulla biodiversità e sulle attività di pesca. La situazione preoccupa chi vive e lavora in questa area fragile.

Comacchio Sotto Assedio: La Laguna Ferrarese Affronta una Crisi Erosiva Senza Precedenti. La laguna di Comacchio, gioiello dell'Emilia-Romagna, è al centro di una grave emergenza erosiva. Le recenti mareggiate hanno accelerato un processo di degrado costiero che minaccia infrastrutture, attività economiche e un ecosistema unico al mondo. La sfida, complessa e urgente, richiede interventi mirati e una strategia di gestione a lungo termine. Un Patrimonio Naturale a Rischio. La laguna di Comacchio, un intricato sistema di valli, canali e isole sabbiose stretto tra terra e mare, rappresenta un patrimonio naturale di inestimabile valore.

Erosione, Milia e Zimbalatti: "Riunione operativa in Regione per la difesa della costa di Bocale"Questa mattina a Catanzaro si è svolta una riunione tra Erosione, Milia e Zimbalatti, membri della Regione Calabria, per discutere come proteggere la costa di Bocale a Reggio.

San Leone, il mare non aspetta e divora la costa: l’erosione finisce nel racconto della RaiA San Leone, la spiaggia sotto viale delle Dune sta subendo un progressivo fenomeno di erosione, che da anni interessa la costa agrigentina.

