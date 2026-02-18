Colpa dei sensi come finisce | spiegazione finale e stagione 2
Gabriel Garko e Anna Safroncik sono al centro di “Colpa dei sensi”, che si conclude con un finale sorprendente. La serie ha riscosso grande successo, attirando molti telespettatori ogni settimana. La stagione 1 si chiude lasciando aperte molte domande, mentre il destino dei personaggi rimane incerto. La puntata finale ha portato a una svolta inaspettata, preparando il terreno per una possibile seconda stagione.
Siamo arrivati al finale di Colpa dei sensi, la fiction con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik. Su Canale 5 l’ultima puntata va in onda il 17 febbraio 2026 e prende inizio con la morte di Enrico. I colpi di scena non finiscono qui, anzi. Riassunto ultima puntata: chi ha ucciso Enrico? Davide scappa. PUNTI CHIAVE Chi ha ucciso Enrico?. Laura scopre che Viola era l’amante di Enrico. Davide riesce a dimostrare la sua innocenza?. I sospetti su Curti. Tommaso ha ucciso Enrico e incastrato Davide?. La puntata inizia con Davide che corre a casa di Laura, sporco di sangue. L’uomo le dice che deve fuggire, ma non le spiega i dettagli. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
