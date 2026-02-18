Colori paillettes e inclusione | sport in festa al Flaminio per la 38esima edizione di Giocagin

Il 21 febbraio, il Palasport di via Flaminia si riempirà di colori e luci per la 38esima edizione di Giocagin, una festa dello sport che attira centinaia di bambini, ragazzi e genitori. Quest’anno, l’evento si concentra sull’inclusione, promuovendo la partecipazione di tutti, indipendentemente dalle capacità. La manifestazione, organizzata dalla Uisp di Rimini, coinvolge diverse attività sportive e momenti di sensibilizzazione, creando un’occasione di aggregazione e divertimento per la comunità.

Da 38 anni il Giocagin rappresenta infatti uno degli eventi più attesi nel calendario sportivo associativo, capace di trasformare il palazzetto in un grande spettacolo collettivo. Sul parquet si alterneranno coreografie ed esibizioni di ginnastica artistica e ritmica, aerobica, danza, ballo, arti marziali, pattinaggio, freestyle e molte altre discipline, portate in scena dalle associazioni sportive affiliate. L'evento è aperto ad atlete e atleti di tutte le età, dai più piccoli agli adulti, senza distinzioni di provenienza, credo o abilità. Uno spazio inclusivo in cui lo sport diventa linguaggio universale, occasione di incontro e strumento di crescita personale e collettiva.

Grande successo a Firenze per la 2a tappa dell’edizione 2025 – 2026 di #campionidivita, il tour che avvicina i grandi campioni dello sport agli studenti delle scuole superiori di tutta italia per promuovere sport e inclusioneA Firenze si è svolta con successo la seconda tappa dell’edizione 2025-2026 di #campionidivita, il tour che promuove sport e inclusione tra gli studenti delle scuole superiori italiane.

