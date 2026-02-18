Colonscopia impossibile Il Cup doveva richiamare Carlo in 5 giorni | Sono passati tre mesi e mezzo

Carlo ha scoperto che la sua colonscopia, prenotata nel novembre scorso, non si è mai svolta, anche se il Cup aveva promesso di richiamarlo entro cinque giorni. Dopo tre mesi e mezzo di attese e senza alcun contatto, l’ufficio ha ignorato la richiesta del medico di base, che aveva classificato l’appuntamento come priorità B. Carlo si è presentato più volte al Cup per avere spiegazioni, ma senza successo.

Macerata, 18 febbraio 2026 – Si è recato al Cup per prenotare una colonscopia totale con biopsia lo scorso 4 novembre, con richiesta da parte del medico di base con classe di priorità B, cioè a breve, entro dieci giorni. Ad oggi, però, non è ancora riuscito a fare l’esame. È quanto accaduto a Carlo Pieroni, residente a Tolentino, che oltre tre mesi fa, al momento di fare la prenotazione, ha ricevuto un «documento» nel quale si legge testualmente: «Gentile utente, questo documento le è stato consegnato in quanto, non avendo trovato l’immediata disponibilità nel cruscotto digitale delle prestazioni nei tempi indicati dall’impegnativa in suo possesso, la sua richiesta di prenotazione è in elaborazione con la presa in carico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colonscopia impossibile. Il Cup doveva richiamare Carlo in 5 giorni: “Sono passati tre mesi e mezzo” Pieraccioni, trent’anni da Il ciclone: “Sono passati veloci, come i capelli di Carlo Conti”Trenta anni sono volati per Pieraccioni, che ricorda con un sorriso quei tempi in cui il suo film “Il Ciclone” fece impazzire il pubblico. E’ il 17 febbraio, auguri Leonardo. Il 'ciclone' Pieraccioni compie 61 anni: “Sono passati come i capelli di Carlo Conti”Il 17 febbraio, Leonardo Pieraccioni compie 61 anni, un traguardo che ha festeggiato con la battuta: “Sono passati come i capelli di Carlo Conti”. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Liste d’attesa chiuse, il calvario di chi non riesce a prenotare le visite: Grossi ritardi per le urgenze di risonanze e dermatologie. Impossibile prenotare per mammografie e colonscopie. Addio colonscopia? C'è un nuovo test che può individuare il 90% dei tumori colorettaliQuando il medico ci dice che è ora di fare la colonscopia, la reazione è sempre la stessa: rimandiamo. L'esame è scomodo, costa, richiede preparazione. Eppure è l'unico modo affidabile per individuare ... gazzetta.it La paura della colonscopia nasce spesso da ciò che si sente dire, ma quanto c’è di vero I falsi miti sono tanti e possono allontanare da un esame che può davvero fare la differenza per la salute. Scorri il carosello per scoprire la verità. Info e prenotazioni facebook