Colletta per donare alla Caritas un altro tendone | Arrivate tante offerte ma servono 10mila euro

Da ilrestodelcarlino.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Villa Verucchio, il crollo del tendone della parrocchia di San Paterniano ha spinto i cittadini a organizzare una raccolta fondi, che ha già raccolto numerose donazioni. La Caritas locale ha bisogno di 10.000 euro per comprare un nuovo tendone e garantire l’assistenza ai bisognosi durante le attività estive. In poche settimane, molte persone hanno contribuito con offerte, ma la cifra richiesta resta ancora lontana.

La raccolta fondi è partita alcune settimane fa e sono già arrivate tante donazioni. Il paese si mobilita per aiutare la Caritas di Villa Verucchio, dopo il crollo del tendone allestito alla parrocchia di San Paterniano. La struttura è collassata a causa della nevicata del 6 gennaio. Dopo il crollo, la Caritas ha sospeso temporaneamente il servizio di distribuzione degli abiti usati alle famiglie in difficoltà. Per questo "siete tutti invitati a non portare più panni o vestiti fino alla riapertura del servizio". L’avvertimento del parroco, don Pierpaolo Conti, è arrivato domenica anche dal pulpito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

colletta per donare alla caritas un altro tendone arrivate tante offerte ma servono 10mila euro
© Ilrestodelcarlino.it - Colletta per donare alla Caritas un altro tendone: "Arrivate tante offerte, ma servono 10mila euro"

Palermo, colletta per l’oratorio condannato per gli schiamazzi: servono 60mila euroA Palermo, i residenti di via Filippo Parlatore hanno avviato una colletta per finanziare i lavori di messa in sicurezza dell’oratorio, condannato a causa dei frequenti schiamazzi.

**Ex Ilva: arrivate due offerte per acquisto stabilimenti**Due offerte sono state presentate entro la scadenza per l'acquisto degli stabilimenti ex Ilva.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Colletta del Venerdì Santo Pro Terra Santa – Sportello Collette e Donazioni; Giornate di raccolta del Farmaco: colletta anche in 25 farmacie valdostane, servono circa 3600 medicinali; Il Papa: doniamo medicinali nelle giornate di raccolta del Banco Farmaceutico; Via alle Giornate di raccolta del farmaco: Chiediamo a chiunque può di partecipare.

Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2025, oggi 15 novembre/ Cosa donare e doveTorna la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2025, per tutta la giornata di oggi, 15 novembre, sarà possibile donare del cibo È sabato 15 novembre 2025 ed è un grande giorno: si celebra ... ilsussidiario.net

Torna nei supermercati la colletta alimentare per aiutare i più poveriUn centinaio di supermercati in provincia di Pavia per cinquantadue enti che beneficeranno della Colletta Alimentare, in programma nella giornata di domani. L’iniziativa prevede la presenza di ... laprovinciapavese.gelocal.it