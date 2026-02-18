Colletta per donare alla Caritas un altro tendone | Arrivate tante offerte ma servono 10mila euro
A Villa Verucchio, il crollo del tendone della parrocchia di San Paterniano ha spinto i cittadini a organizzare una raccolta fondi, che ha già raccolto numerose donazioni. La Caritas locale ha bisogno di 10.000 euro per comprare un nuovo tendone e garantire l’assistenza ai bisognosi durante le attività estive. In poche settimane, molte persone hanno contribuito con offerte, ma la cifra richiesta resta ancora lontana.
La raccolta fondi è partita alcune settimane fa e sono già arrivate tante donazioni. Il paese si mobilita per aiutare la Caritas di Villa Verucchio, dopo il crollo del tendone allestito alla parrocchia di San Paterniano. La struttura è collassata a causa della nevicata del 6 gennaio. Dopo il crollo, la Caritas ha sospeso temporaneamente il servizio di distribuzione degli abiti usati alle famiglie in difficoltà. Per questo "siete tutti invitati a non portare più panni o vestiti fino alla riapertura del servizio". L’avvertimento del parroco, don Pierpaolo Conti, è arrivato domenica anche dal pulpito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
