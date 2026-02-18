A Villa Verucchio, il crollo del tendone della parrocchia di San Paterniano ha spinto i cittadini a organizzare una raccolta fondi, che ha già raccolto numerose donazioni. La Caritas locale ha bisogno di 10.000 euro per comprare un nuovo tendone e garantire l’assistenza ai bisognosi durante le attività estive. In poche settimane, molte persone hanno contribuito con offerte, ma la cifra richiesta resta ancora lontana.

La raccolta fondi è partita alcune settimane fa e sono già arrivate tante donazioni. Il paese si mobilita per aiutare la Caritas di Villa Verucchio, dopo il crollo del tendone allestito alla parrocchia di San Paterniano. La struttura è collassata a causa della nevicata del 6 gennaio. Dopo il crollo, la Caritas ha sospeso temporaneamente il servizio di distribuzione degli abiti usati alle famiglie in difficoltà. Per questo "siete tutti invitati a non portare più panni o vestiti fino alla riapertura del servizio". L’avvertimento del parroco, don Pierpaolo Conti, è arrivato domenica anche dal pulpito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Colletta per donare alla Caritas un altro tendone: "Arrivate tante offerte, ma servono 10mila euro"

Palermo, colletta per l’oratorio condannato per gli schiamazzi: servono 60mila euroA Palermo, i residenti di via Filippo Parlatore hanno avviato una colletta per finanziare i lavori di messa in sicurezza dell’oratorio, condannato a causa dei frequenti schiamazzi.

**Ex Ilva: arrivate due offerte per acquisto stabilimenti**Due offerte sono state presentate entro la scadenza per l'acquisto degli stabilimenti ex Ilva.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.