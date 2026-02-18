Coldiretti Forlì-Cesena fa breccia in Regione | Impegni presi per le filiere in crisi e il bando giovani
Coldiretti Forlì-Cesena ha organizzato una protesta pacifica a Bologna, portando circa cinquemila agricoltori della regione. La manifestazione nasce dall’insoddisfazione per le promesse non mantenute sulla crisi delle filiere agricole e per il ritardo nel bando per i giovani. Gli agricoltori si sono radunati in piazza Maggiore, portando cartelli e chiedendo interventi immediati. La protesta si inserisce in un momento di forte preoccupazione tra gli operatori del settore, che temono un peggioramento della situazione.
Oltre 500 soci forlivesi e cesenati hanno partecipato alla mobilitazione regionale di Coldiretti, il presidente Bernabini: "Recepite le richieste su semplificazione, fondi per i giovani e gestione del rischio climatico" Una mobilitazione pacifica ha portato cinquemila agricoltori emiliano-romagnoli nel cuore di Bologna per chiedere risposte concrete alle crisi che stanno colpendo le campagne. L'azione di Coldiretti si è conclusa con un’apertura da parte della Regione, che ha accolto le istanze delle imprese su temi cruciali. “Lunedì, al termine di oltre cento assemblee territoriali con gli associati svolte nel mese di gennaio in tutte le province, abbiamo portato sotto la Regione le istanze concrete delle nostre imprese agricole emiliano-romagnole.🔗 Leggi su Forlitoday.it
