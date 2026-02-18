Coldiretti | Bene la Regione accolte le nostre richieste

Coldiretti ha portato le richieste delle aziende agricole emiliano-romagnole alla Regione, dopo aver concluso più di 100 assemblee territoriali. La causa è il bisogno di ottenere risposte concrete ai problemi del settore. La mattina di lunedì 16 febbraio, i rappresentanti di Coldiretti hanno incontrato i funzionari regionali per discutere le istanze emerse durante tutto il mese di gennaio in tutte le province.

La mattina di lunedì 16 febbraio, al termine di oltre 100 assemblee territoriali con gli associati svolte nel mese di gennaio in tutte le province, Coldiretti ha portato sotto la Regione le istanze concrete delle nostre imprese agricole emiliano-romagnole. «La mobilitazione di Coldiretti Emilia Romagna a Bologna, che ha visto la partecipazione pacifica di 5.000 soci dei quali oltre 500 piacentini guidati dal direttore Roberto Gallizioli, ha posto al centro del confronto istituzionale temi chiave quali il sostegno alle aziende e ai giovani agricoltori, il rilancio delle aree interne, il contrasto alla fauna selvatica, una reale semplificazione burocratica, interventi mirati per le filiere in crisi e strumenti strutturali per far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici».🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Superbonus, maxi-truffa da 1,5 miliardi: accolte parzialmente le richieste cautelari al Riesame di NapoliUn caso di grande rilievo coinvolge un presunto maxi-furto da 1,5 miliardi di euro legato al Superbonus, con richieste cautelari accolte parzialmente dal Riesame di Napoli. Leggi anche: Pd Cortona: “Bene il presidio per l’Ospedale. Priorità alla salute, non alla propaganda: le nostre proposte già consegnate ad Asl e Regione” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le nuove opportunità in agricoltura, Coldiretti incontra gli studenti dell’Agrario di Scerni; Coldiretti: Bene risultati ma attenzione anche a emergenza piccioni; Coldiretti Basilicata: bene via libera Europarlamento a pacchetto vino, ma servono risorse | Basilicata; Vino, Coldiretti Cuneo: Bene le misure contro la demonizzazione immotivata. Coldiretti Bene la Regione, accolte le nostre richieste su reddito agricolo e sicurezzaLa mattina di lunedì 16 febbraio, al termine di oltre cento assemblee territoriali con gli associati svolte nel mese di gennaio in tutte le province, ... piacenzasera.it Coldiretti Emilia-Romagna: dalla mobilitazione risposte concrete su reddito e sicurezzaDopo oltre 100 assemblee territoriali svolte nel mese di gennaio in tutte le province, Coldiretti Emilia-Romagna ha portato in Regione le istanze delle imprese agricole del territorio. La mobilitazion ... ravennawebtv.it COLDIRETTI: BENE IL VIA LIBERA DELL’UE AL PACCHETTO VINO MA SERVONO ALTRE RISORSE “Il via libera definitivo all’Europarlamento al 'pacchetto vino' ovvero al portafoglio di misure messe in campo da Bruxelles a favore del settore vino per fron facebook