Sicilia Gaia ha deciso di organizzare una visita guidata al Palazzo Libertini Scuderi a Catania, dopo aver scoperto che è l’unico edificio in città a unire stili rinascimentali e liberty. La causa di questa iniziativa è la volontà di far conoscere un patrimonio architettonico poco noto ma ricco di dettagli affascinanti. Durante l’evento, i partecipanti potranno ammirare gli elementi decorativi e le differenze tra i due stili che convivono nel palazzo. La visita si svolgerà con una colazione inclusa.

Sicilia Gaia organizza una visita guidata dedicata al Palazzo Scuderi Libertini Scuderi, unico edificio a Catania che coniuga mirabilmente due stili simili e allo stesso tempo diversi: quello rinascimentale e quello liberty. Fu realizzato da Carlo Sada, giunto a Catania nel 1874, divenendo l’architetto più amato della nobiltà e borghesia catanese. Il palazzo conserva affreschi, stucchi, dorature, rimasti intatti, tappezzerie e arredi d’epoca. Quattro sale rendono il palazzo un gioiello: il Salone degli specchi o sala delle feste, realizzato con oro zecchino e porporina; il soffitto è in stile liberty con decorazioni rococò con tema la nascita e trionfo di Venere o Flora.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Colazione e visita a palazzo Libertini Scuderi: tra stile rinascimentale, liberty e rococo'Scopri il fascino di Palazzo Libertini Scuderi a Catania con una visita guidata organizzata da Sicilia Gaia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.