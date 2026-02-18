Cody Rhodes spiega perché non cambierà mai ruolo in WWE
Cody Rhodes ha chiarito perché non cambierà mai ruolo in WWE. Durante la preparazione per WrestleMania, l’ex campione ha spiegato che il suo impegno rimarrà sempre sul ring, anche di fronte a proposte di passaggi diversi. Rhodes ha sottolineato che il suo obiettivo è continuare a lottare, non accontentarsi di ruoli di supporto o consulenza. Recentemente, ha rifiutato l’idea di collaborare con The Rock in un ruolo diverso, preferendo restare protagonista sul quadrato. La sua scelta si basa sulla passione per la competizione.
Nell’ambito della road to wrestlemania, una dinamica cruciale ha coinvolto Cody Rhodes e The Rock: l’ex campione ha avanzato l’idea di cedere all’oscurità e di spostarsi verso una fazione antagonist. Rhodes, noto per la gestione accurata del proprio personaggio, ha sempre mantenuto la funzione di babyface e, nel corso di un intervento recente, ha ribadito di non aver accettato una trasformazione in heel, confermando la sua visione in linea con le aspettative del pubblico e con l’evoluzione narrativa in scena. Durante la Road to WrestleMania della passata stagione, The Rock ha avanzato a Cody Rhodes un’offerta significativa: la possibilità di vendere l’anima e di entrare in una fase oscura. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
WWE: Ecco perché Cody Rhodes vs Roman Reigns non si farà a WrestleMania 42Il rematch tra Cody Rhodes e Roman Reigns a WrestleMania 42 è stato annullato.
WWE: Ecco perché si é deciso di non far vincere di nuovo la Rumble a Cody RhodesLa WWE ha deciso di non far vincere Cody Rhodes alla Royal Rumble di quest’anno.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cody Rhodes spiega perché sente la mancanza dei frequenti eventi dal vivo della WWE; Perché Cody Rhodes non ha trionfato alla Royal Rumble; Jey Uso entra nel giro del titolo WWE indiscusso in vista di WrestleMania 42; Cody Rhodes ha sempre lottato per la vittoria al Royal Rumble.
Cody Rhodes spiega perché sente la mancanza dei frequenti eventi dal vivo della WWECody Rhodes è probabilmente il volto iconico della WWE in questo momento. worldwrestling.it
Motivi per cui Cody Rhodes annoia il pubblico della WWEL´ex stella della AEW è stato uno dei protagonisti del Royal Rumble, svoltosi in Arabia Saudita il 31 gennaio, ma non è mai stato considerato dalla dirigenza della WWE come uno dei candidati alla ... worldwrestling.it
Fan in rivolta contro Cody Rhodes dopo la vittoria di SmackDown #WWE #CodyRhodes #SmackDown facebook