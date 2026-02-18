Cody Rhodes spiega perché non cambierà mai ruolo in WWE

Cody Rhodes ha chiarito perché non cambierà mai ruolo in WWE. Durante la preparazione per WrestleMania, l’ex campione ha spiegato che il suo impegno rimarrà sempre sul ring, anche di fronte a proposte di passaggi diversi. Rhodes ha sottolineato che il suo obiettivo è continuare a lottare, non accontentarsi di ruoli di supporto o consulenza. Recentemente, ha rifiutato l’idea di collaborare con The Rock in un ruolo diverso, preferendo restare protagonista sul quadrato. La sua scelta si basa sulla passione per la competizione.

Nell’ambito della road to wrestlemania, una dinamica cruciale ha coinvolto Cody Rhodes e The Rock: l’ex campione ha avanzato l’idea di cedere all’oscurità e di spostarsi verso una fazione antagonist. Rhodes, noto per la gestione accurata del proprio personaggio, ha sempre mantenuto la funzione di babyface e, nel corso di un intervento recente, ha ribadito di non aver accettato una trasformazione in heel, confermando la sua visione in linea con le aspettative del pubblico e con l’evoluzione narrativa in scena. Durante la Road to WrestleMania della passata stagione, The Rock ha avanzato a Cody Rhodes un’offerta significativa: la possibilità di vendere l’anima e di entrare in una fase oscura. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

