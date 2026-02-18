coca e hashish nello zaino fermato in strada un 24enne

Un giovane di 24 anni è stato fermato dai carabinieri perché trasportava droga nello zaino. La sua corsa veloce e nervosa, infatti, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che lo hanno bloccato in strada. Quando hanno visto lo zaino, il ragazzo ha subito gettato il contenuto nel cassonetto vicino, nel tentativo di nascondere la sostanza. Dentro lo zaino c’erano bottiglie di Coca-Cola e dosi di hashish.

Tradito dalla camminata frettolosa, alla vista dei carabinieri ha buttato lo zaino con il ‘carico di droga’ in un cestino dell’immondizia. Ma è stato inutile. Un 24enne italiano è stato arrestato in flagranza per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. È successo a Novate Milanese. I militari hanno notato il 24enne in via Delle Alpi camminare con passo spedito, con uno zaino sulle spalle. Il giovane è stato fermato poco più avanti, ma non aveva più lo zaino, lo aveva buttato via. Perquisito è stato trovato in possesso di 4.115 euro in contanti in banconote di vario taglio, di un involucro contenente 2,25 grammi di hashish e di due involucri contenenti 26 dosi di cocaina per un peso totale di circa 11 grammi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

