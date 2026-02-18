Coach & Company | a Torino il dialogo tra sport e impresa firmato Synergie Italia e APU Udine

A Torino, un incontro tra il mondo dello sport e quello delle imprese ha attirato l’attenzione di molti, dopo che Synergie Italia ha organizzato l’evento presso l’Ostello Combo. La giornata, intitolata “Coach & Company - Dove il gioco di squadra diventa strategia aziendale”, ha riunito rappresentanti di aziende e sportivi, tra cui l’APU Udine, squadra di basket di alta categoria. Durante l’appuntamento, sono emersi spunti concreti su come le dinamiche sportive possano migliorare la gestione aziendale e la collaborazione tra colleghi.

Si è svolto a Torino, presso l'Ostello Combo, l'evento “Coach & Company - Dove il gioco di squadra diventa strategia aziendale” organizzato da Synergie Italia, network internazionale per il lavoro che collega aziende e candidati, in collaborazione con APU Udine, società di pallacanestro della città di Udine, oggi protagonista in Serie A. L'iniziativa è nata con l'obiettivo di esplorare i punti di contatto tra cultura sportiva e cultura d'impresa: leadership, metodo, responsabilità condivisa e capacità di costruire risultati nel tempo. L'incontro ha riunito ospiti e professionisti interessati a comprendere come i principi che guidano una squadra possano diventare leve concrete di efficacia anche nei contesti organizzativi, soprattutto in fasi in cui sono richiesti velocità decisionale, coesione e orientamento agli obiettivi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

