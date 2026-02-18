Co-Crea Putignano | al via i tavoli su welfare abitativo e protagonismo giovanile Comune
Il Comune di Putignano ha avviato i tavoli di confronto su welfare abitativo e protagonismo giovanile, coinvolgendo cittadini e associazioni locali. Questo progetto mira a trovare soluzioni concrete per migliorare le condizioni abitative e aumentare il ruolo dei giovani nella comunità. La partecipazione attiva di tutti si traduce in iniziative pratiche che cambieranno il volto della città nei prossimi mesi.
Di seguito il comunicato: «Co-Crea è un metodo, non un appuntamento isolato. Un percorso che richiede continuità e responsabilità condivisa, per trasformare i numeri in valore e lo sviluppo in futuro stabile per il territorio». Gianluca Miano, assessore per la coesione e inclusione sociale, politiche del lavoro e giovanili del Comune di Putignano, fa un bilancio dei primi due tavoli tematici del progetto “Co-Crea Putignano” che si sono svolti in queste settimane. Si tratta del processo partecipativo aperto alla comunità per scrivere una proposta condivisa finalizzata a favorire lo sviluppo della città. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
