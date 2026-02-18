Il Club Brugge e l’Atletico Madrid si sfideranno il 18 febbraio alle 21:00 nel match di Champions League al Jan Breydelstadion. La squadra spagnola, guidata da un tecnico sotto pressione, ha alternato prestazioni convincenti a sconfitte sorprendenti, lasciando i tifosi confusi sulla reale forza del team. Il Brugge invece cerca di sfruttare il fattore casalingo, con un attacco che ha segnato in diverse occasioni questa stagione. Entrambe le formazioni puntano a trovare la rete e chiudere la partita con un risultato positivo.

Siamo arrivati a metà febbraio e ancora non è chiaro quale sia il vero volto dell’Atletico Madrid: i Colchoneros in pochi giorni hanno mostrato il meglio e il peggio del loro repertorio, confermando di non essere una squadra affidabile. Giovedì hanno vissuto la notte perfetta: quattro reti rifilate al Barcellona e la finale di Copa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Club Brugge-Atletico Madrid (Champions League, 18-02-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Entrambe in gol al Jan Breydelstadion

Club Brugge-Atletico Madrid (Champions League, 18-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Colchoneros attesi al Jan Breydel StadionIl Club Brugge affronta l’Atletico Madrid il 18 febbraio 2026 alle 21:00 al Jan Breydel Stadion, ma ancora non si sa quale squadra si presenterà in campo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.