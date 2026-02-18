Clippers trasformano il contratto Two-Way di Jordan Miller in un accordo standard

Jordan Miller ha visto il suo contratto Two-Way trasformarsi in un accordo standard, una mossa dei Los Angeles Clippers dopo le sue recenti prestazioni in allenamento. La decisione nasce dalla volontà di consolidare il suo ruolo nella squadra e di dargli maggiori opportunità di giocare in stagione. Miller, che si è distinto per impegno e versatilità, si prepara così a partecipare più attivamente alle partite ufficiali. La franchigia punta su di lui come elemento chiave per rafforzare il roster.

La franchigia ha trasformato il contratto a due vie di Jordan Miller in un accordo standard biennale, consolidando la presenza del giocatore nel gruppo. L’apporto fornito dal? giovane esterno ha favorito una gestione più equilibrata della rotazione, con Miller che si è distinto per continuità e affidabilità nelle partite fin qui disputate sotto la guida dell’allenatore Lue, contribuendo al successo della squadra in 21 delle 33 sfide giocate. Con la mossa, Miller passa da un contratto a due vie a un accordo standard biennale, segnando una conferma ufficiale del suo ruolo all’interno del team. L’inserimento di Miller nella rotazione riflette una gestione mirata delle risorse e una valorizzazione delle capacità offensiva e difensiva messe in mostra nel corso della stagione, in continuità con la crescita mostrata finora. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Clippers trasformano il contratto Two-Way di Jordan Miller in un accordo standard Regione, firmato il contratto per il personale: "Stipendi ora allineati agli standard nazionali"La Regione ha firmato il contratto per il personale, garantendo che gli stipendi siano ora allineati agli standard nazionali. Ivica Zubac passa ai Pacers: l'accordo con i Clippers è ufficialeIvica Zubac lascia i Clippers e firma con i Pacers. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. I Clippers convertono il contratto two-way di Kobe Sanders in standardI Los Angeles Clippers stanno aggiornando la guardia Kobe Sanders da un two-way contract a uno standard NBA, secondo fonti che hanno parlato con Chris Haynes. L'accordo include una ... pianetabasket.com Nuove indiscrezioni di Shams Charania su Jayson Tatum. Il giocatore dei Celtics dopo aver iniziato gli scrimmage 5 vs 5 con gli allenatori dei Celtics, si è allenato con alcuni compagni di squadra (panchinari), alcuni two-way e alcuni ragazzi provenienti dalla facebook