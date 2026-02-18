Clinic Center di Napoli la sicurezza lascia a desiderare

Il Clinic Center di Napoli è al centro di nuove polemiche dopo un incidente che ha coinvolto un paziente durante una fisioterapia. La causa è un ostacolo architettonico non segnalato nel reparto, che ha impedito al paziente di muoversi in sicurezza. La persona si è ferita gravemente, evidenziando problemi di sicurezza e manutenzione all’interno della struttura. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra familiari e operatori sanitari, che chiedono interventi immediati per evitare altri incidenti simili. La questione resta aperta e ancora senza una soluzione definitiva.

di Paolo Pantani La situazione sanitaria sta diventando sempre più disgregante. Chi vi scrive è ricoverato al Clinic Center per un periodo di fisioterapia, in seguito a un incidente causato da un ostacolo architettonico pedonale. Gli armadietti dell’ospedale sono privi di serrature. Ho subito ammanchi di bottiglie d’acqua, diversi medicinali personali, nonché la sottrazione di oggetti dal cassetto del mio comodino personale. Tutti sospettiamo dell’ultimo paziente, dimesso oggi 18 febbraio 2026, ma non lo abbiamo colto in flagrante. In seguito alla mia protesta presso la direzione sanitaria, mi è stato consigliato di sporgere denuncia ai Carabinieri; tuttavia, ho sottolineato la necessità di installare serrature agli armadietti.🔗 Leggi su Ildenaro.it La beauty clinic coreana è a Milano: tutto quello che c’è da sapereDalla Corea a Milano, apre una nuova beauty clinic che porta i trattamenti di Seoul nel cuore della città. Leggi anche: Rapina al Toys Center, Fisascat Cisl: "Più sicurezza per tutelare i lavoratori" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Ricoveri post acuti per riabilitazione e lungodegenza. A Napoli stop alle attività di Clinic center e Camaldoli HospitalPesa la sottostima del budget per strutture accreditate prive di attività privata e che accolgono pazienti dopo ricoveri per patologie acute (ictus, infarti, neurochirurgia). Da novembre al palo altre ... quotidianosanita.it Vertenza Case di Cura Clinic Center e Villa Camaldoli , Giovedì 3 incontro con la RegioneIl presidio dei lavoratori delle Case di Cura Clinic Center di Napoli e Alma Mater Villa Camaldoli davanti palazzo Santa Lucia ha prodotto un primo risultato. La Regione ha indetto un incontro per ... ilmattino.it Ecografie diagnostiche al Clinic Center. Un esame semplice, sicuro e non invasivo, fondamentale per una diagnosi accurata. Presso il Clinic Center eseguiamo ecografie con strumentazione moderna e personale qualificato, garantendo precisione e tempi r facebook