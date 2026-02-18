Clamoroso Bodo | Inter a rischio rinvio per il campo decide Siebert

L’andata dei playoff di Champions League tra BodoGlimt e Inter è appesa a un filo a causa delle condizioni critiche del manto sintetico dell’ Aspmyra Stadion. L’arbitro tedesco Siebert sarà il giudice supremo della serata: l’ispezione pre-partita, prevista a ridosso del calcio d’inizio delle 21:00, non sarà una formalità ma il crocevia per il regolare svolgimento della gara. Il fischietto internazionale dovrà valutare se le irregolarità del terreno rappresentino un pericolo per l’incolumità degli atleti, con lo spettro di un rinvio che complicherebbe ulteriormente il già saturo calendario nerazzurro.🔗 Leggi su Serieagoal.it

Bodo Glimt Inter a rischio rinvio? Il manto erboso preoccupa il club e Chivu per un motivo: ecco quando arriverà la decisione finaleIl match tra Bodo Glimt e Inter potrebbe essere rinviato a causa del campo danneggiato.

Inter-Bodo Glimt, l’allenatore Knutsen accusa: rischio comportamenti antisportivi e simulazioni in campo.L’allenatore del Bodo Glimt, Knutsen, ha sollevato preoccupazioni sulla partita contro l’Inter, sottolineando che potrebbero verificarsi comportamenti antisportivi e simulazioni in campo.

Bodo Glimt-Manchester City 3-1, clamoroso in Champions: Guardiola crolla con i norvegesi, cosa è successoLa Champions League regala sempre colpi di scena e quello ma quello di oggi era davvero difficile da prevedere. Il Manchester City crolla 3-1 sul campo del Bodo/Glimt, un risultato clamoroso vista la ... ilmessaggero.it

Clamoroso in Champions League: il Bodo/Glimt batte 3-1 il Manchester City. In goal anche l'ex Milan HaugeClamoroso nella seconda partita della settima giornata di League Phase di Champions League: il Bodo/Glimt ha battuto 3-1 il Manchester City. Una partita quasi a senso unico che ha visto i norvegesi ... calciomercato.com

Il turco ha subito un affaticamento muscolare al quadricipite della gamba destra durante la sfida con la Juve. A meno di un clamoroso recupero salterà anche la sfida di ritorno col Bodo della prossima settimana. Quella col Lecce non l'avrebbe potuta giocare facebook

Clamoroso a Lisbona: il gol al 98’ di Trubin qualifica il Benfica di Mourinho! Per l’Inter playoff contro una tra: - Bodo Glimt - Benfica Sorteggi venerdì a Nyon. x.com