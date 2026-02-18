Clair Obscur | Expedition 33 un video unboxing mostra la Monolith Edition

A oltre sei mesi dal preordine, la Monolith Edition di Clair Obscur: Expedition 33 è finalmente arrivata nelle mani dei primi acquirenti, e un video unboxing del noto content creator Ludens ne mostra ogni dettaglio. Si tratta di un oggetto da collezione di grande impatto estetico, curato nei materiali e nella presentazione, ma anche proposto a un prezzo considerato elevato rispetto ai contenuti inclusi. L’iniziativa conferma l’interesse crescente attorno al progetto di Sandfall Interactive, diventato uno dei titoli più discussi del panorama RPG europeo. Il filmato consente di valutare concretamente qualità e proporzioni dei contenuti fisici. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Clair Obscur: Expedition 33, Un video unboxing mostra l’artbook del GOTY 2025 di SandfallClair Obscur: Expedition 33, vincitore del GOTY 2025, incuriosisce ancora gli appassionati.

Leggi anche: L’artbook di Clair Obscur: Expedition 33, anche in Collector’s Edition, verrà tradotto in italiano da Panini

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L'art book di Expedition 33 è stato scambiato per una reliquia antica e sequestrato da ufficiali governativi; Clair Obscur: Expedition 33 vince il premio Gioco dell'anno ai DICE Awards 2026; Clair Obscur Expedition 33 si porta a casa un altro GOTY; Gli autori di Expedition 33 e Metaphor si fanno i complimenti: così si fanno i JRPG.

Gli autori di Expedition 33 e Metaphor si fanno i complimenti: così si fanno i JRPGSandfall Interactive e ATLUS lanciano su Steam un bundle scontato con i loro RPG di punta, celebrando la creatività nel genere. Gli sviluppatori Sandfall Interactive e ATLUS hanno unito le forze per o ... msn.com

D.I.C.E. Awards 2026, tutti i vincitori: Clair Obscur è di nuovo il gioco dell'annoNella notte tra il 12 e il 13 febbraio, l'Academy of Interactive Arts & Sciences (AIAS) ha rivelato i vincitori della 29° edizione dei D.I.C.E. Awards, i prestigiosi premi dedicati ai migliori videogi ... it.ign.com

Clair Obscur: Expedition 33 continua a collezionare successi. Dopo essere stato uno dei titoli più acclamati del 2025 e aver conquistato il premio Gioco dell’Anno ai TGA, insieme ad altri nove riconoscimenti, arriva un nuovo e prestigioso traguardo. I 28 svilup facebook

I membri dell'AIAS, organizzazione che include oltre 33.000 sviluppatori, programmatori, artisti e dirigenti impegnati nell'industria dell'intrattenimento, hanno premiato #ClairObscurExpedition33 come GOTY 2025. x.com