Città Metropolitana il Vicesindaco Cirillo | Il Teatro Vessicchio di Cardito pronto ad ospitare gli eventi del Sannazaro

Il Vicesindaco Cirillo annuncia che il Teatro Vessicchio di Cardito sarà utilizzato per ospitare gli eventi culturali del Sannazaro, che è stato danneggiato da un incendio. La decisione nasce dalla necessità di trovare una sede temporanea per le attività dopo il rogo che ha distrutto il teatro originale. La struttura di Cardito sarà allestita con sedie e impianti temporanei per accogliere gli spettacoli e le riunioni programmate.

Cardito apre il Teatro "Peppe Vessicchio" per ospitare gli eventi del Sannazaro distrutto dalle fiamme. "In attesa che il Teatro Sannazaro venga ricostruito e torni a splendere diamo la disponibilità del Teatro 'Peppe Vessicchio' di Cardito per ospitare gli eventi e consentire alle attività di proseguire. La cultura non si può fermare ". La proposta della Città Metropolitana di Napoli, annunciata dal Vicesindaco Giuseppe Cirillo, prevede la messa a disposizione della nuova struttura teatrale del comune a nord di Napoli per far svolgere gli spettacoli del cartellone del teatro di via Chiaia andato tristemente distrutto dalle fiamme nella giornata di ieri. Incendio al Teatro Sannazaro, gli spettacoli potrebbero svolgersi a Cardito: la proposta della Città MetropolitanaIl teatro Sannazaro di Napoli è stato evacuato ieri a causa di un incendio che ha danneggiato la struttura. Giorno del Ricordo, la Città Metropolitana alla cerimonia di Capodimonte con il Vicesindaco CirilloNapoli si prepara a celebrare il Giorno del Ricordo con una cerimonia al Museo di Capodimonte.