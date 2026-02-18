Cisl | Pronto soccorso esternalizzato? Scelta che ci preoccupa

La Cisl critica l'Azienda Usl Toscana Sud Est, che ha deciso di esternalizzare il servizio di pronto soccorso al San Donato, provocando preoccupazione tra i lavoratori e i cittadini. La decisione arriva dopo settimane di discussioni sulla carenza di personale e i lunghi tempi di attesa. Un rappresentante sindacale ha spiegato che questa scelta potrebbe ridurre la qualità delle cure e aumentare i rischi per chi si rivolge al pronto soccorso. La questione ha suscitato reazioni contrastanti tra i residenti, che temono un peggioramento dei servizi sanitari.

"Dopo settimane di attenzione pubblica sulla grave crisi del Pronto Soccorso del San Donato, l'Azienda Usl Toscana Sud Est risponde con una scelta che ci lascia fortemente perplessi: con la delibera n. 131 del 9 febbraio 2026 si avvia una procedura per affidare a soggetti del terzo settore la gestione dell'accoglienza e dei codici minori". Così Maurizio Milanesi, segretario generale Cisl Funzione Pubblica Arezzo e Mauro Cerofolini segretario Ust Arezzo. "Siamo consapevoli delle difficoltà strutturali del Pronto Soccorso e avevamo auspicato un confronto serio sulle soluzioni possibili e invece abbiamo ricevuto una delibera già definita, senza alcuna informazione preventiva alle organizzazioni sindacali.