Circonvallazione prigioniera del caos si riapre il dibattito | ricostruire o no il ponte Gioeni?
Il traffico intenso ha bloccato la Circonvallazione a Catania, spingendo le autorità a riaprire il dibattito sulla ricostruzione del ponte Gioeni. La domanda si fa sempre più pressante: bisogna ricostruire il ponte o trovare soluzioni alternative per alleggerire il traffico? Nei giorni successivi all’ingorgo che ha paralizzato la città, sono emerse nuove proposte, tra cui il rivedere il sistema della rotonda o adottare misure immediate per evitare che il problema si ripeta.
Dopo l'ingorgo che ha paralizzato Catania qualche giorno fa, ritorna alla memoria l’abbattimento del cavalcavia in quello che è un punto nevralgico della città. Attraverso analisi tecniche e testimonianze, emerge l'urgenza di un intervento strutturale. L'ex direttore del Comune D'Urso: "I mali provengono da chi nel 2013 modificò il mio progetto originario" Ricostruire il ponte Gioeni? Rivedere il sistema viario della rotonda? O ancora, puntare su misure alternative per affrontare da subito il disastroso traffico urbano? Si è riacceso il dibattito a Catania a pochi giorni dal terribile ingorgo che ha paralizzato per ore tutta la città.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Avanza l'ipotesi di chiusura dei supermercati alla domenica, si riapre il dibattitoIn provincia di Modena si registrano nuove discussioni sulla possibile chiusura domenicale dei supermercati.
“Belle Ciao!”: a Roma la presentazione del libro che riapre il dibattito sul femminismoIl 3 febbraio a Roma si terrà la presentazione del libroLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Circonvallazione prigioniera del caos, si riapre il dibattito: ricostruire o no il ponte Gioeni?.
Circonvallazione prigioniera del caos, si riapre il dibattito: ricostruire o no il ponte Gioeni?Dopo l'ingorgo che ha paralizzato Catania qualche giorno fa, ritorna alla memoria l’abbattimento del cavalcavia in quello che è un punto nevralgico della città. Attraverso analisi tecniche e testimoni ... cataniatoday.it
Catania, caos circonvallazione: traffico in tiltAutomobilisti intrappolati tra i clacson e le code chilometriche: il cantiere per l'arredo urbano paralizza l'arteria principale della città, esplode la protesta sui social. catania.liveuniversity.it