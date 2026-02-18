Circonvallazione prigioniera del caos si riapre il dibattito | ricostruire o no il ponte Gioeni?

Il traffico intenso ha bloccato la Circonvallazione a Catania, spingendo le autorità a riaprire il dibattito sulla ricostruzione del ponte Gioeni. La domanda si fa sempre più pressante: bisogna ricostruire il ponte o trovare soluzioni alternative per alleggerire il traffico? Nei giorni successivi all’ingorgo che ha paralizzato la città, sono emerse nuove proposte, tra cui il rivedere il sistema della rotonda o adottare misure immediate per evitare che il problema si ripeta.

Dopo l'ingorgo che ha paralizzato Catania qualche giorno fa, ritorna alla memoria l’abbattimento del cavalcavia in quello che è un punto nevralgico della città. Attraverso analisi tecniche e testimonianze, emerge l'urgenza di un intervento strutturale. L'ex direttore del Comune D'Urso: "I mali provengono da chi nel 2013 modificò il mio progetto originario" Ricostruire il ponte Gioeni? Rivedere il sistema viario della rotonda? O ancora, puntare su misure alternative per affrontare da subito il disastroso traffico urbano? Si è riacceso il dibattito a Catania a pochi giorni dal terribile ingorgo che ha paralizzato per ore tutta la città.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

