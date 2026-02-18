CioccolaTò si conferma un successo e guarda al 2027

CioccolaTò ha concluso con successo la sua edizione 2026, portando in piazza Vittorio Veneto migliaia di visitatori e appassionati di cioccolato. La manifestazione, organizzata dalla Camera di commercio di Torino e dal Comune, ha attirato anche numerosi turisti provenienti da altre regioni, desiderosi di assaporare le creazioni dei maestri cioccolatieri. Quest’anno, l’evento ha visto un aumento di visitatori rispetto all’anno passato, grazie anche alle iniziative speciali e alle dimostrazioni dal vivo. La kermesse si prepara ora a guardare avanti, con l’obiettivo di consolidare il successo anche nel

Si è chiusa l’edizione 2026 di CioccolaTò, la seconda dopo il ritorno dello scorso anno in Piazza Vittorio Veneto, targata Camera di commercio di Torino e Città di Torino, con l’organizzazione di Turismo Torino e Provincia e il supporto di Regione Piemonte. Una riconferma importante e un risultato per niente scontato, che già lascia spazio alla programmazione dell’edizione 2027. “ Siamo molto soddisfatti non solo dei numeri e dei risultati raggiunti, ma soprattutto del fatto che la nuova formula che abbiamo costruito intorno a questa grande festa del cioccolato sia stata così apprezzata dagli espositori e così ben compresa dal pubblico, che ha affollato la piazza e partecipato ai numerosi appuntamenti proposti in programma – spiega Massimiliano Cipolletta, Presidente della Camera di commercio di Torino. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

© Nuovasocieta.it

