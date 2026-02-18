Ci deve migliaia di euro! Alessandro Bastoni ancora nei guai | chi lo accusa

Alessandro Bastoni si trova di nuovo nei guai per un debito di diverse migliaia di euro. Il difensore dell’Inter è stato coinvolto in una disputa legale con un creditore che sostiene di avergli prestato una somma consistente, ma di non aver ancora ricevuto il pagamento. La vicenda riguarda un accordo finito in lite, con l’accusatore che ha presentato documenti alla procura. Bastoni, che finora aveva mantenuto il silenzio, ora si trova sotto i riflettori per questa situazione. La vicenda continua ad attirare l’attenzione dei media.

Non si placa l’attenzione mediatica attorno ad Alessandro Bastoni, difensore dell’ Inter, finito nelle ultime settimane al centro di una doppia bufera. Dopo le polemiche nate in seguito a Inter-Juve, dove il calciatore ha ammesso di aver accentuato la caduta in occasione del contatto con Kalulu, episodio che ha portato all’espulsione dell’avversario, una nuova vicenda lo riporta sotto i riflettori. Le sue dichiarazioni, arrivate a margine delle critiche, non sono bastate a spegnere la shitstorm che si è abbattuta sui social, coinvolgendo anche la famiglia del giocatore. In un clima già teso, una nuova accusa – questa volta estranea al campo da gioco – aggiunge un ulteriore elemento di pressione sulla figura del difensore nerazzurro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Alessandro Bastoni non ha pagato la band del suo matrimonio: "Ci deve 5.500 euro"Alessandro Bastoni è sotto i riflettori perché non ha saldato 5.

Inter, Marotta accusa l'arbitraggio: "Decisioni ingiuste ci sono costate lo scudetto" e difende Bastoni dalle critiche.

