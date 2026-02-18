Ci deve migliaia di euro! Alessandro Bastoni ancora nei guai | chi lo accusa
Alessandro Bastoni si trova di nuovo nei guai per un debito di diverse migliaia di euro. Il difensore dell’Inter è stato coinvolto in una disputa legale con un creditore che sostiene di avergli prestato una somma consistente, ma di non aver ancora ricevuto il pagamento. La vicenda riguarda un accordo finito in lite, con l’accusatore che ha presentato documenti alla procura. Bastoni, che finora aveva mantenuto il silenzio, ora si trova sotto i riflettori per questa situazione. La vicenda continua ad attirare l’attenzione dei media.
Non si placa l’attenzione mediatica attorno ad Alessandro Bastoni, difensore dell’ Inter, finito nelle ultime settimane al centro di una doppia bufera. Dopo le polemiche nate in seguito a Inter-Juve, dove il calciatore ha ammesso di aver accentuato la caduta in occasione del contatto con Kalulu, episodio che ha portato all’espulsione dell’avversario, una nuova vicenda lo riporta sotto i riflettori. Le sue dichiarazioni, arrivate a margine delle critiche, non sono bastate a spegnere la shitstorm che si è abbattuta sui social, coinvolgendo anche la famiglia del giocatore. In un clima già teso, una nuova accusa – questa volta estranea al campo da gioco – aggiunge un ulteriore elemento di pressione sulla figura del difensore nerazzurro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Alessandro Bastoni non ha pagato la band del suo matrimonio: "Ci deve 5.500 euro"Alessandro Bastoni è sotto i riflettori perché non ha saldato 5.
Inter, Marotta accusa l’arbitraggio: “Decisioni ingiuste ci sono costate lo scudetto” e difende Bastoni dalle critiche.Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, sostiene che le decisioni arbitrali siano state ingiuste e abbiano fatto perdere lo scudetto alla sua squadra.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cpr, Lepore: Il Pd deve parlare di sicurezza, ma con i fatti; Giustizia, Cni: Le competenze di migliaia ingegneri ogni giorno a servizio della magistratura; La scelta del prete; Giorno del Ricordo a Rho: Il dramma delle foibe non si può dimenticare.
Hockey Club Milano Saima: cosa ci dicono quelle migliaia di persone in curva per tifare una squadra che non esisteMigliaia di persone sabato si sono date appuntamento all'Arena Santa Giulia per sostenere un club scomparso da anni. Tutti dicono la stessa cosa: «Il Milano siamo noi, che ci sia o no la squadra è ... vita.it
Quindi Nicolò Barella e Alessandro Bastoni rimangono gli unici due giocatori (che io ricordi nella storia recente, sicuramente in passato sarà capitato) ad aver chiesto SCUSA davanti ad un microfono dopo aver fatto quello che la maggior parte dei giocatori di x.com
“Ogni essere umano ha il diritto di sbagliare e deve riconoscerlo”. Con queste parole il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni è tornato sull'episodio della partita contro la Juventus che portato all'espulsione di Kalulu. Leggi l’articolo completo su RaiNews.it facebook