Le ladre sono state fermate dai Carabinieri a Pietrasanta, dove avevano bussato alle case dicendo di vendere candele profumate per finanziare gli studi. Le donne avevano usato questa scusa per entrare nelle abitazioni e derubare gli abitanti. Un residente ha chiamato le forze dell’ordine dopo averle viste aggirarsi nel quartiere.

PIETRASANTA Hanno suonato ai campanelli di varie case spiegando che vendevano candele profumate per potersi pagare gli studi. Nessuno per fortuna ha abboccato, tranne una signora che ha commesso invece l’ingenuità di farle entrare. Un attimo dopo si è accorta che una delle due stava razziando oggetti preziosi in casa, e ha urlato fino a farle scappare, con tanto di collutazione in giardino. Ma grazie alle precise indicazioni fornite dai cittadini ai Carabinieri della stazione di Pietrasanta, i militari sono riusciti a fermare le due donne a bordo dell’auto guidata da un complice, con la banda che verrà denunciata a piede libero per i reati di furto e tentata rapina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Ci aiuta a pagare gli studi?". Ma è una scusa per rubare. Ladre fermate dai Carabinieri

