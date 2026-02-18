Christian Jidayi, ex calciatore e agente di polizia provinciale, è stato trovato morto nella pineta di Lido Adriano tra martedì e mercoledì. La causa sembrerebbe essere un malore improvviso, che lo ha colpito mentre passeggiava nella zona verde. Il suo corpo è stato scoperto da alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi. La notizia ha sconvolto amici, familiari e colleghi, che lo ricordano come una persona sempre disponibile e altruista. Le autorità stanno ancora indagando sulla dinamica e le cause del decesso.

Lutto nel mondo del calcio e delle forze dell’ordine. Christian Jidayi, ex calciatore professionista, è stato trovato senza vita nella Pineta di Lido Adriano, in provincia di Ravenna, nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 febbraio. Al momento del decesso, Jidayi stava svolgendo il suo turno di servizio come agente della Polizia Provinciale di Ravenna, incarico che ricopriva da diversi anni con dedizione. Le cause della morte non sono ancora chiare. I Carabinieri stanno continuando le indagini per chiarire le circostanze del tragico evento, avvenuto mentre l’ex atleta era in servizio. La notizia ha gettato nello sconforto sia il mondo sportivo sia quello istituzionale, per la perdita di un uomo noto per il suo impegno sia in campo sia fuori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Christian Jidayi trovato morto nella pineta: era agente di polizia provinciale

Trovato morto in pineta l'ex calciatore Christian Jidayi: era in servizio nella Polizia provincialeChristian Jidayi, ex calciatore e attualmente agente della Polizia Provinciale di Ravenna, è stato trovato morto in una pineta.

Giocò nel Forlì, trovato morto l'ex calciatore Christian Jidayi: era in servizio nella Polizia provincialeChristian Jidayi, ex calciatore del Forlì nel 2013, è stato trovato morto nella pineta di Lido Adriano, vicino alla chiesa, tra martedì e mercoledì.

Christian Jidayi, ex calciatore trovato morto nella pineta: era agente di polizia provinciale

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.