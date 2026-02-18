Chivu indica i dossi del campo e poi li testa | il video da Bodo
Cristian Chivu ha segnalato i dossi sul campo del Bodo Glimt dopo averli notati durante un sopralluogo. La causa sembra essere l’uso di macchinari per la rimozione della neve, che ha lasciato delle irregolarità sulla superficie di gioco. Il tecnico ha poi testato direttamente le condizioni del terreno, camminando sull’area incriminata. Questo dettaglio ha suscitato curiosità tra i presenti, che hanno osservato attentamente le sue verifiche. La partita si avvicina e ora si aspetta una soluzione concreta.
Durante il sopralluogo di ieri pomeriggio sul campo del Bodo Glimt, Cristian Chivu ha notato dei dossi - probabilmente creati dai macchinari utilizzati per rimuovere la neve - nei pressi della bandierina del calcio d'angolo. E adesso l'Inter teme infortuni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Inter, c’è un aspetto che ‘preoccupa’ del campo dell’Aspmyra Stadion: Chivu prepara la mossa di formazione a sorpresa contro il Bodo GlimtL’Inter ha deciso di sorprendere i tifosi con una formazione inedita contro il Bodo Glimt all’Aspmyra Stadion.
Inter, la preoccupazione per il campo dell'Aspmyra: Chivu prepara una formazione a sorpresa contro il Bodo GlimtL'Inter si preoccupa per il campo dell'Aspmyra Stadion, dove domenica affronterà il BodøGlimt.
#InterJuventus | grave errore di La Penna al minuto 42 che ammonisce #Kalulu per la seconda volta per un "non fallo" su #Bastoni che accentua e cerca con la gamba sinistra un contatto in ripartenza ( DAZN). Il giocatore di Chivu indica di essere stato tratte x.com
La svolta della partita di ieri: Chivu che, inquadrato dalla telecamere, indica di mettersi a 4 dietro. Non subiamo piu nulla, attacchiamo in massa, partita finita. facebook