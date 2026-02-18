Chivu indica i dossi del campo e poi li testa | il video da Bodo

Cristian Chivu ha segnalato i dossi sul campo del Bodo Glimt dopo averli notati durante un sopralluogo. La causa sembra essere l’uso di macchinari per la rimozione della neve, che ha lasciato delle irregolarità sulla superficie di gioco. Il tecnico ha poi testato direttamente le condizioni del terreno, camminando sull’area incriminata. Questo dettaglio ha suscitato curiosità tra i presenti, che hanno osservato attentamente le sue verifiche. La partita si avvicina e ora si aspetta una soluzione concreta.