Chivu a Prime | Se Spalletti si è offeso potrei chiedere scusa Playoff? Abbiamo ciò che meritiamo Speriamo che…

Chivu si è rivolto a Prime per commentare la partita di questa sera contro il BodoGlimt, spiegando che se Spalletti si è sentito offeso potrebbe chiedergli scusa. Durante l'intervista, l'ex calciatore ha anche parlato dei playoff di Champions, dicendo che la squadra ottiene ciò che si merita e spera in un risultato positivo. Ha aggiunto un dettaglio sulla preparazione mentale dei giocatori, sottolineando l'importanza di mantenere alta la concentrazione.

Inter News 24 Chivu a Prime è intervenuto in merito alla sfida di questa sera valida per i playoff di Champions contro il BodoGlimt. Le sue parole. Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Prime Video alla vigilia di Bodo Glimt-Inter, gara d’ andata dei playoff di Champions League. Una sfida delicata per i nerazzurri, chiamati a superare un doppio confronto insidioso per accedere agli ottavi di finale. NON SI PUÒ PIÙ SBAGLIARE – « Sì, è una partita andata e ritorno, due gare in cui bisogna mettercela tutto per cercare di passare il turno, consapevoli del fatto che giocare qua non è mai semplice. 🔗 Leggi su Internews24.com

