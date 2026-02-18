Chivu a Prime | Se Spalletti si è offeso potrei chiedere scusa Playoff? Abbiamo ciò che meritiamo Speriamo che…
Chivu si è rivolto a Prime per commentare la partita di questa sera contro il BodoGlimt, spiegando che se Spalletti si è sentito offeso potrebbe chiedergli scusa. Durante l'intervista, l'ex calciatore ha anche parlato dei playoff di Champions, dicendo che la squadra ottiene ciò che si merita e spera in un risultato positivo. Ha aggiunto un dettaglio sulla preparazione mentale dei giocatori, sottolineando l'importanza di mantenere alta la concentrazione.
Inter News 24 Chivu a Prime è intervenuto in merito alla sfida di questa sera valida per i playoff di Champions contro il BodoGlimt. Le sue parole. Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Prime Video alla vigilia di Bodo Glimt-Inter, gara d’ andata dei playoff di Champions League. Una sfida delicata per i nerazzurri, chiamati a superare un doppio confronto insidioso per accedere agli ottavi di finale. NON SI PUÒ PIÙ SBAGLIARE – « Sì, è una partita andata e ritorno, due gare in cui bisogna mettercela tutto per cercare di passare il turno, consapevoli del fatto che giocare qua non è mai semplice. 🔗 Leggi su Internews24.com
Chivu a Prime: «Spalletti? Se si è offeso potrei anche chiedere scusa! Ecco le difficoltà della partita di oggi»Cristian Chivu ha commentato le tensioni con Spalletti, affermando che se il tecnico si è sentito offeso, sarebbe disposto a chiedere scusa.
Chivu a Sky: «Playoff? Abbiamo ciò che meritiamo, voglio sottolineare la prova di Sommer e Luis Henrique. Possibile sfida con Mourinho? La partita più importante è un'altra»Dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund in Champions League, Cristian Chivu ha parlato a Sky.
L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, si è espresso così nel giorno della sfida per i playoff di Champions League contro il Bodo GlimtL’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, si è espresso così nel giorno della sfida per i playoff di Champions League contro il Bodo Glimt Tra le partite di oggi dei playoff di Champions c’è Bodo Glimt ... calcionews24.com
Bufera su Bastoni, Chivu: Nei panni di Kalulu non avrei messo le mani addosso all’avversario da ammonitoMi prendo vittoria e carattere, i ragazzi l’hanno sofferta mentalmente. Mentre intorno imperversa la bufera, Cristian Chivu sorride per la sua Inter. La vittoria per 3 a 2 contro la Juventus è anche ... ilfattoquotidiano.it
Bastoni a Prime Video: "Testa solo al campo!".
#Chivu sbotta dopo Inter-Torino di #CoppaItalia: «Giocheremo la semifinale prime del derby e e ci sono critiche Allora non capisco più nulla di calcio. Siamo l’ #Inter, vogliamo essere competitivi senza l'ossessione di vincere tutto. Giocheremo ogni tre giorni, x.com