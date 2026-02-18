chiplet di apple m5 pro e m5 max potrebbe offrire un miglioramento delle prestazioni

Apple ha pianificato un evento per il 4 marzo per presentare una serie di novità. Tra le indiscrezioni principali spicca la possibile introduzione di MacBook Pro equipaggiati con i nuovi M5 Pro e M5 Max, con un potenziale aumento delle prestazioni e una gestione termica ulteriormente ottimizzata. Le voci indicano un passaggio verso una architettura chiplet 2.5D realizzata da TSMC, in direzione di una evoluzione rispetto alle tecnologie precedenti InFo. Tale scelta potrebbe tradursi in un salto significativo nelle capacità di calcolo e nella scalabilità del sistema. apple m5 pro e m5 max potrebbero utilizzare un nuovo design a chiplet. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

