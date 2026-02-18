chiesa ancora chiusa fedeli in rivolta

La chiesa di Albano resta chiusa, e i fedeli si sono radunati in protesta. Per protestare contro la chiusura, alcuni hanno deciso di portare striscioni e posizionarsi sotto le finestre della Diocesi e del Vaticano a Castel Gandolfo. La tensione aumenta mentre i parrocchiani chiedono di riaprire il luogo di culto, che da settimane rimane inaccessibile. La loro richiesta si fa più forte, e la protesta si estende tra le vie del centro. La questione continua a dividere la comunità locale.

AGI - “Andremo con gli striscioni sotto le finestre della Diocesi di Albano e del Papa a Castel Gandolfo a chiedere aiuto per la riapertura della nostra chiesa ”. Soffiano venti di burrasca ad Albano. Sembra quasi l’aria che tirava ai tempi di don Camillo e Peppone, quando nel paese di Brescello, nella Bassa emiliana, prete e sindaco comunista erano sempre l’uno contro l’altro, protagonisti del fortunato romanzo di Giovannino Guareschi. Oggi ad Albano i “rivali” sono altri: i fedeli della chiesa di San Pietro apostolo contro i ritardi della burocrazia. Ed è citato anche il vescovo della Diocesi suburbicaria (una delle sette sedi vescovili nei dintorni di Roma), Vincenzo Viva. 🔗 Leggi su Agi.it

