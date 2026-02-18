Chiello l' intervista al cantante in gara a Sanremo 2026 | Ho più paura di deludere me stesso che gli altri
Chiello, il cantante in gara a Sanremo 2026, ha dichiarato di avere più paura di deludere se stesso che il pubblico. La sua paura nasce dal desiderio di essere autentico e di non tradire le proprie emozioni. Durante l’intervista, ha spiegato che il suo nuovo brano
Non cerca di convincere nessuno. Non sgomita, non si adegua. Chiello sta dove sente di dover stare, anche se è un luogo scomodo, fragile, spoglio di maschere. A 26 anni, dopo aver attraversato la scena trap con gli FSK, dopo certificazioni, collaborazioni e live sold out, arriva per la prima volta in gara al Festival di Sanremo con Ti penso sempre, un brano che non alza la voce, ma resta. Lo fa senza retorica e senza bisogno di spiegarsi troppo, come tutto quello che lo riguarda. Il 20 marzo esce Agonia, un album che si muove nei territori incerti dell’interiorità (in tour ad aprile per sei date ad alta intensità): undici tracce che non raccontano una verità, ma uno stato d’animo. 🔗 Leggi su Virgilio.it
