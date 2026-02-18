Chiello, il cantante in gara a Sanremo 2026, ha dichiarato di avere più paura di deludere se stesso che il pubblico. La sua paura nasce dal desiderio di essere autentico e di non tradire le proprie emozioni. Durante l’intervista, ha spiegato che il suo nuovo brano

Non cerca di convincere nessuno. Non sgomita, non si adegua. Chiello sta dove sente di dover stare, anche se è un luogo scomodo, fragile, spoglio di maschere. A 26 anni, dopo aver attraversato la scena trap con gli FSK, dopo certificazioni, collaborazioni e live sold out, arriva per la prima volta in gara al Festival di Sanremo con Ti penso sempre, un brano che non alza la voce, ma resta. Lo fa senza retorica e senza bisogno di spiegarsi troppo, come tutto quello che lo riguarda. Il 20 marzo esce Agonia, un album che si muove nei territori incerti dell’interiorità (in tour ad aprile per sei date ad alta intensità): undici tracce che non raccontano una verità, ma uno stato d’animo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chiello, l'intervista al cantante in gara a Sanremo 2026: “Ho più paura di deludere me stesso che gli altri”

Chiello si prepara per Sanremo: “Paura? Solo di deludere me stesso”Chiello si sta preparando alla sua prima esperienza a Sanremo e non nasconde un po’ di paura.

Tiromancino: «Sono stato bullizzato dalle mie stesse canzoni. Sanremo? Ho promesso a mia madre che non sarei più tornato in gara». L’intervistaFederico Zampaglione dei Tiromancino rivela di aver subito un senso di insicurezza causato dalle sue stesse canzoni.

Chi sono i 30 cantanti di Sanremo 2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.