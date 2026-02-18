Chi l' ha visto stasera su Rai 3 | Resinovich e i file Epstein su Milano
Stasera su Chi l'ha visto, si approfondiscono i dettagli del caso Resinovich, con le dichiarazioni di Sterpin che fanno luce su alcuni aspetti ancora poco chiari. Nel frattempo, vengono fuori nuovi collegamenti tra Milano e i file relativi a Epstein, che potrebbero aprire a piste inedite. La trasmissione si concentra sui documenti che mostrano come alcuni elementi si intreccino con il territorio milanese. La puntata analizza anche le implicazioni di queste scoperte e le possibili conseguenze. La trasmissione continuerà a seguire gli sviluppi.
Nuovi sviluppi sul caso Resinovich con il peso delle parole di Sterpin, mentre emergono riferimenti a Milano nei documenti su Epstein. Spazio anche al dramma di Nessy Guerra e alle indagini su Emiliano Milza. Nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?, questa sera, mercoledì 18 febbraio, a partire dalle 21:20 su Rai 3 torna lo storico programma condotto da Federica Sciarelli che dal 1989 si occupa di persone scomparse, casi irrisolti e appelli al pubblico per raccogliere testimonianze utili alle indagini. Ecco le anticipazioni e i casi di questa sera. Il Caso Resinovich: la morte di Claudio Sterpin e l'incidente probatorio La morte di un testimone chiave (o "grande accusatore") non interrompe il percorso della giustizia, specialmente se le sue parole sono state "protette" preventivamente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Chi l'ha visto? Stasera su Rai 3 il caso di Liliana Resinovich
Leggi anche: Chi l’ha Visto: stasera il caso del ragazzo morto suicida a New York e gli aggiornamenti su Capezzuti e ResinovichLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi dell'11 febbraio; Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi dell'11 febbraio 2026; Anticipazioni 'Chi l'ha visto?', scoop di Federica Sciarelli: testimonianza choc di un latitante; Chi l'ha visto? su Rai 3: anticipazioni e casi dell'11 febbraio.
Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 18 febbraio 2026La nuova puntata di Chi l'ha visto? va in onda mercoledì 18 febbraio 2026, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Le puntate del programma sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla ... today.it
Chi l'ha visto stasera su Rai 3: Resinovich e i file Epstein su MilanoNuovi sviluppi sul caso Resinovich con il peso delle parole di Sterpin, mentre emergono riferimenti a Milano nei documenti su Epstein. Spazio anche al dramma di Nessy Guerra e alle indagini su Emilian ... movieplayer.it
Questa sera a “Chi l’ha visto” Liliana Resinovich: Quali dichiarazioni di Claudio Sterpin al processo se il marito Sebastiano Visintin andrà a giudizio Alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay facebook