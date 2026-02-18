Chi l' ha visto? stasera in tv | le anticipazioni e i casi del 18 febbraio 2026

Stasera, su Rai 3, Federica Sciarelli conduce una nuova puntata di “Chi l'ha visto?” dedicata a casi di sparizioni e processi giudiziari. La trasmissione si concentra su un uomo scomparso in Sicilia e sui misteri che circondano il suo allontanamento, portando gli spettatori a scoprire dettagli inediti.

Una puntata che ci parla di sparizioni, processi e lati oscuri che vanno oltre i confini italiani. Questa sera, mercoledì 18 febbraio in prima serata su Rai 3, Federica Sciarelli e il suo "Chi l'ha visto?" si muovono tra cronaca giudiziaria e interrogativi ancora aperti. Al centro, casi che dividono l'opinione pubblica e che potrebbero conoscere snodi decisivi proprio in queste ore. Ampia pagina quella che "Chi l'ha visto?" riserva al caso di Liliana Resinovich. La recente scomparsa di Claudio Sterpin - figura chiave dell'inchiesta, l' "amico speciale" che per ultimo parlò con la donna il giorno della sua sparizione - cambia lo scenario processuale.

