Chi è responsabile di una morte scalando una montagna?

In Austria, un uomo è finito sotto accusa dopo aver abbandonato la sua compagna durante un'escursione in montagna, provocandone la morte. La donna, rimasta isolata e senza aiuto, ha perso la vita a causa di questa decisione. La procura ritiene che il comportamento dell’uomo abbia contribuito direttamente alla tragedia. L’incidente ha suscitato molte polemiche e apre un dibattito sulle responsabilità in situazioni di emergenza in natura. La vicenda si svolge in un’area frequentata da molti appassionati di trekking.

In Austria un uomo è accusato di aver causato quella della compagna abbandonandola in un momento di difficoltà, in un processo che potrebbe avere conseguenze più grandi Sul Grossglockner, la montagna più alta dell’Austria, è da poco passata la mezzanotte del 19 gennaio 2025. È pieno inverno e una coppia di alpinisti non professionisti sta cercando di raggiungere la vetta, ma è in difficoltà. Ci sono -8 °C e dopo la lunga salita lei è esausta e non riesce più a muoversi. Lui decide di lasciarla e si incammina nel buio in cerca di soccorsi. Non si vedranno mai più. L’uomo riesce a mettersi al sicuro, mentre il corpo della donna viene recuperato quando è ormai giorno: è morta per assideramento nel punto in cui la coppia si era separata. 🔗 Leggi su Ilpost.it

